Eric Uhlmann (vorn) erzielte seinen ersten Treffer für die Veilchen – prompt ein wichtiges.
Eric Uhlmann (vorn) erzielte seinen ersten Treffer für die Veilchen – prompt ein wichtiges. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Ein Tor des Willens: Uhlmann avanciert zum Matchwinner des FC Erzgebirge Aue
Redakteur
Von Paul Steinbach
Neuzugang Eric Uhlmann köpfte am Sonntag seine Veilchen zum ersten Saisonsieg und belohnte sich selbst für eine couragierte Leistung.

Endlich war es vollbracht. Im dritten Spiel der noch jungen Saison ist dem FC Erzgebirge Aue der erste Sieg geglückt, und Mittelfeldakteur Eric Uhlmann war nach Abpfiff der gefeierte Held im Lößnitztal. Sieben Minuten vor dem Spielende erzielte er per Kopf das entscheidende Tor – ein Treffer des Willens, so war er im Vollsprint in den...
