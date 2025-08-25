Ein Tor des Willens: Uhlmann avanciert zum Matchwinner des FC Erzgebirge Aue

Neuzugang Eric Uhlmann köpfte am Sonntag seine Veilchen zum ersten Saisonsieg und belohnte sich selbst für eine couragierte Leistung.

Endlich war es vollbracht. Im dritten Spiel der noch jungen Saison ist dem FC Erzgebirge Aue der erste Sieg geglückt, und Mittelfeldakteur Eric Uhlmann war nach Abpfiff der gefeierte Held im Lößnitztal. Sieben Minuten vor dem Spielende erzielte er per Kopf das entscheidende Tor – ein Treffer des Willens, so war er im Vollsprint in den...