„Ein Wahnsinnsgefühl“: Schmids Premierentor für den FC Erzgebirge Aue

Im Derby gegen den Chemnitzer FC hat Neuzugang Maximilian Schmid seinen ersten Treffer für den FC Erzgebirge erzielt. Kann er den Schwung mitnehmen?

Aue.

Maximilian Schmid dribbelt quer in den gegnerischen Strafraum, schießt an zwei Verteidigern vorbei ins lange Eck des Tores – und trifft. Im Gästeblock brechen alle Dämme. Der Stürmer mit der Trikotnummer 39 lässt seinem Jubel freien Lauf. Es ist sein erster Treffer für Erzgebirge Aue – und das ausgerechnet gegen den Chemnitzer FC im so wichtigen Pokalderby. Welch ein Moment für den 22-Jährigen, der erst im Winter ins Lößnitztal gewechselt war. „Ein Wahnsinnsgefühl“, freute sich der Fußballer nach dem Viertelfinalsieg, den er selbst einleitete.

FCE verpflichtete Schmid als Alternative für den Angriff

„Für mich persönlich ist es ein sehr wichtiger Treffer. Für den Kopf und die weiteren Spiele ist es gut, das Tor erzielt zu haben. Für einen Stürmer ist es schon wichtig, wenn es irgendwann mal losgeht“, sagte Schmid, der sich im siebten Einsatz für die Lila-Weißen erstmals auf die Anzeigetafel bringen konnte.

Am 30. Januar war der Rechtsfuß, der die Nachwuchsleistungszentren des FSV Frankfurt, des FSV Mainz 05 und des 1. FC Köln durchlief, in das Lößnitztal gewechselt, um in der Elf von Trainer Jens Härtel die nächsten Schritte zu gehen. Der FC Erzgebirge wiederum suchte eine Alternative für den Angriff, der mit Marcel Bär und Neuzugang Ricky Bornschein zu dünn besetzt war.

Schmid nach Premierentor: „Kann nur besser werden“

Bei seinem neuen Verein kam der Offensivmann zunächst nur von der Bank, fehlte zwischenzeitlich ganz im Aufgebot, da er erstmals Vater wurde. Zuletzt aber stand er gleich dreimal in der Startelf, war auffällig und trat auf der Außenbahn für den verletzten Marvin Stefaniak als ein Wirbelwind in Erscheinung. Gegen Viktoria Köln, als die Veilchen einen 2:1-Heimsieg feierten, steuerte er bei seinem ersten Startelfeinsatz sofort eine Vorlage bei. In Rostock (1:4) und gegen Mannheim (0:1) wirkte er wie seine Teamkollegen glücklos – anders nun gegen den CFC. „Von Spiel zu Spiel fühle ich mich besser. Mit dem Tor im Rücken kann es nur besser werden“, blickte der gebürtige Hanauer zuversichtlich nach vorn.

So langsam kommt Maximilian Schmid in den Rhythmus – und das ist nicht nur wichtig für ihn selbst, sondern auch für den FC Erzgebirge. Nach der Verletzung von Marcel Bär ist der Drittligist geschwächt. Der Torjäger vom Dienst ist für die Auer nicht zu ersetzen – auch nicht durch Neuzugang Schmid. Doch der Profi, der zuletzt bei der Zweitligareserve des 1. FC Köln unter Vertrag stand, gibt Chefcoach Härtel eine Option. Im Derby gegen Chemnitz hat er dies erneut unter Beweis gestellt.

Schmid: „Geburt meines Sohnes hat mir einen Push gegeben“

Dass ihm der Start in Aue auf diese Art und Weise gelungen ist, macht Schmid glücklich. Ursächlich hierfür ist auch die Geburt seines Sohnes Henry. „Das hat mir einen Push gegeben“, sagte der frischgebackene Vater. „Es gibt kein schöneres Gefühl, als Papa zu werden. Es ist unbeschreiblich.“

Doch wie bekommt dies der erst 22-Jährige unter einen Hut? Junger Vater zu sein, schlaflose Nächte zu haben und gleichzeitig Fuß beim neuen Club zu fassen? „Für mich sind die Nächte noch entspannt“, entgegnete Schmid. Seine Freundin nämlich befindet sich noch in der Heimat, wird erst im Sommer nach Aue ziehen. „So schnell wie möglich kommen die beiden zu mir. Dann werden die Nächte vielleicht etwas kürzer.“ Bis es so weit ist und die Familie im Erzgebirge komplett ist, will er den Schwung aus dem Pokalderby mitnehmen und weiter Scorerpunkte sammeln. Vielleicht ja schon gegen Energie Cottbus.