Eine neue Zeitrechnung beim FC Erzgebirge Aue?

Von der Mitgliederversammlung des FCE berichtete die „Freie Presse“ am vergangenen Freitag live. Die wichtigsten und bedeutendsten Aspekte im Überblick. Über Danksagungen, Ehrungen und Fortschritt.

Abstiegskampf. So lautet die Realität beim FC Erzgebirge Aue in der 3. Liga – und das nicht erst seit dieser Spielzeit 2025/26, sondern bereits seit der Rückrunde der Vorsaison. Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation und einiger Wutbeiträge von Fans im Internet war am vergangenen Freitag mit einer Mitgliederversammlung zu rechnen, die...