Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roland Frötschner wurde als Vereinspräsident verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt.
Roland Frötschner wurde als Vereinspräsident verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt. Bild: Picture Point
Roland Frötschner wurde als Vereinspräsident verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt.
Roland Frötschner wurde als Vereinspräsident verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt. Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Eine neue Zeitrechnung beim FC Erzgebirge Aue?
Von Paul Steinbach, Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von der Mitgliederversammlung des FCE berichtete die „Freie Presse“ am vergangenen Freitag live. Die wichtigsten und bedeutendsten Aspekte im Überblick. Über Danksagungen, Ehrungen und Fortschritt.

Abstiegskampf. So lautet die Realität beim FC Erzgebirge Aue in der 3. Liga – und das nicht erst seit dieser Spielzeit 2025/26, sondern bereits seit der Rückrunde der Vorsaison. Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation und einiger Wutbeiträge von Fans im Internet war am vergangenen Freitag mit einer Mitgliederversammlung zu rechnen, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
3 min.
Vorstand-Rumms beim FC Erzgebirge Aue: Schlesinger wird Präsident – MDR-Mann soll kommen
Nach drei Jahren kommt es im Präsidium des FC Erzgebirge zu einem Umbruch: Kommunikationsvorstand Robert Scholz (li.), Präsident Roland Frötschner (2.v.re.) und Sportvorstand Volker Schmidt (re.) werden sich freiwillig zurückziehen. Vizepräsident Thomas Schlesinger, hier links neben Vorstandsmitglied Jörg Püschmann (Mitte), wird die Nachfolge von Frötschner antreten.
Beim FC Erzgebirge Aue steht bei der Mitgliederversammlung im November ein großer Umbruch bevor. Gleich drei Vorstandsmitglieder treten den Rückzug an.
Paul Steinbach
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
12.11.2025
3 min.
Alles neu beim FC Erzgebirge Aue? Mitgliederversammlung mit Präsidentenwechsel und Aufsichtsratswahl
Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Nico Dittmann, Bürgermeister von Thalheim, steht erneut zur Wahl.
Mitgliederversammlung in Aue: Zuletzt gingen diese recht unspektakulär über die Bühne. Diesmal gibt es einige zu klärende Personalien. „Freie Presse“ wird im Liveticker berichten.
Paul Steinbach
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
Mehr Artikel