Erneute Niederlage für Erzgebirge Aue: Warum Sportchef Heidrich keine Trainerdiskussion aufkommen lässt

Die Veilchen haben die nächste Niederlage kassiert. Der Sportgeschäftsführer und der Mannschaftskapitän analysieren die Ursachen.

Es war ein ganz bitterer Tag für den FC Erzgebirge Aue. Zunächst hatten die Veilchen so gut Fußball gespielt wie lange nicht, allerdings keine Tore gemacht – und dann doch wieder Fehler eingebaut und eine vermeidbare 0:3-Niederlage vor heimischen Publikum gegen den FC Viktoria Köln kassiert. Es war bereits die dritte Pleite im fünften...