Erster Neuzugang für die neue Saison: FC Erzgebirge Aue verpflichtet Regionalliga-Topscorer

Der Fußball-Drittligist hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit 2025/26 vermeldet. Erik Weinhauer wechselt vom FC Carl Zeiss Jena ins Lößnitztal.

Aue.

Einen Tag nach dem Derbysieg im Viertelfinale des Sachsenpokals beim Chemnitzer FC hat sich der FC Erzgebirge Aue für die neue Spielzeit die Dienste von Erik Weinhauer gesichert. Wie der Fußball-Drittligist am Sonntagnachmittag bekanntgab, stürmt der derzeit beim Nordost-Regionalligisten Carl Zeiss Jens unter Vertrag stehende Angreifer ab dem kommenden Sommer für die Veilchen.

„Erik Weinhauer passt mit seinem Profil sehr gut zu uns: flexibel einsetzbar in der Offensive, entwicklungsfähig, hungrig und gut ausgebildet mit Torgefahr. Wir freuen uns sehr, dass wir ihm eine reizvolle Perspektive aufzeigen konnten und er sich für unseren Weg entschieden hat“, erklärt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Vereinsmitteilung.

Bereits im Herbst kursierten Gerüchte

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres waren Gerüchte aufgekommen, wonach der FC Erzgebirge an einer Verpflichtung des jungen Stürmers interessiert sei. Damals aber dementierte Sportchef Heidrich jedes Interesse an einem Wintertransfer und jegliche Kontaktaufnahme. In den vergangenen Tagen wiederum häuften sich erneut die Medienberichte, wonach der Regionalliga-Topscorer aufgrund einer Ausstiegsklausel für einen mittleren fünfstelligen Betrag ins Lößnitztal wechseln werde. Zuerst hatte die „Ostthüringer Zeitung“ darüber berichtet.

Mit 16 Toren in 22 Spielen hat sich der 24-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes in den Fokus geschossen. Bereits zu Saisonbeginn hatte der gebürtige Quedlinburger für Furore gesorgt, als er am zweiten Spieltag beim Jenaer 6:2-Kantersieg gegen Hertha Zehlendorf einen Fünferpack erzielte – und das innerhalb der ersten Halbzeit. Bei den Veilchen dürfte er in den ersten Monaten der kommenden Saison als Marcel-Bär-Ersatz agieren.

„Ich freue mich, in der kommenden Saison für Erzgebirge Aue auflaufen zu dürfen. Nach den Gesprächen mit Matthias Heidrich und dem Trainerteam war für mich klar, wohin mein Weg gehen wird. Ich habe in dieser Saison zwei Heimspiele live im Erzgebirgsstadion gesehen, war von der Atmosphäre sehr beeindruckt und bin jetzt schon gespannt, sie bald auch auf dem Platz zu erleben“, so Erik Weinhauer, der die Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Magdeburg und von Eintracht Braunschweig durchlief.