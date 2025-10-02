Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pascal Fallmann bejubelte nach Abpfiff ausgiebig den Auswärtssieg.
Pascal Fallmann bejubelte nach Abpfiff ausgiebig den Auswärtssieg. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Die Geschichte hinter Fallmanns Traumtor – Absicht oder glücklicher Zufall?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pascal Fallmann avancierte in Aachen zum Matchwinner. Bislang ist der Rechtsverteidiger an jedem zweiten Treffer seines FC Erzgebirge direkt beteiligt. Für die Härtel-Elf scheint er unverzichtbar.

Es war ein absolutes Traumtor – eines, das sich sowohl die Fans des FC Erzgebirge Aue als auch die neutralen Beobachter stundenlang anschauen könnten. Es war ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Außenverteidiger Pascal Fallmann kontrollierte eine Seitenverlagerung auf seinem rechten Flügel mit der Brust, ließ den Ball einmal auf den...
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
30.09.2025
4 min.
Erzgebirge Aue feiert ersten Auswärtssieg seit sieben Monaten – Fallmann-Flanke wird zum Traumtor
Pascal Fallmanns Flanke wurde ungewollt zum Torschuss. Jan Olschowsky (Mitte) wurde dabei auf dem falschen Fuß erwischt.
Der FC Erzgebirge hat in Aachen den zweiten Sieg in Serie eingefahren und damit endgültig einen Befreiungsschlag gelandet. Im Tivoli war es ein wahrer Arbeitssieg.
Paul Steinbach
30.09.2025
3 min.
Erzgebirge Aue mit „Wahnsinnsbefreiung“ und „ausgleichender Gerechtigkeit“ – Stimmen zum Auswärtssieg
Die Veilchen bejubelten den Auswärtssieg vor den 250 mitgereisten FCE-Anhängern. Hier im Bild Ersatzkeeper Louis Lord, Julian Günther-Schmidt, Eric Uhlmann (verdeckt), Marvin Stefaniak und Erik Majetschak (von links).
Den Veilchen ist in Aachen der erste Auswärtssieg seit sieben Monaten gelungen. Die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
