Erzgebirge Aue: Die Geschichte hinter Fallmanns Traumtor – Absicht oder glücklicher Zufall?

Pascal Fallmann avancierte in Aachen zum Matchwinner. Bislang ist der Rechtsverteidiger an jedem zweiten Treffer seines FC Erzgebirge direkt beteiligt. Für die Härtel-Elf scheint er unverzichtbar.

Es war ein absolutes Traumtor – eines, das sich sowohl die Fans des FC Erzgebirge Aue als auch die neutralen Beobachter stundenlang anschauen könnten. Es war ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Außenverteidiger Pascal Fallmann kontrollierte eine Seitenverlagerung auf seinem rechten Flügel mit der Brust, ließ den Ball einmal auf den...