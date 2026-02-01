Erzgebirge-Aue-Fans stellen Spieler zur Rede: “Vielleicht öffnet es den Jungs die Augen“

Emotionale und aufgeheizte Szenen nach der nächsten Niederlage: Die mitgereisten FCE-Fans bringen ihren Unmut zum Ausdruck. So sind die Reaktionen der Veilchen.

Der FC Erzgebirge Aue rutscht immer tiefer und tiefer in den Abstiegskampf. Der Fußball-Drittligist kassierte mit dem 1:3 (1:0) beim TSV Havelse die dritte Niederlage im dritten Rückrundenspiel, darunter die zweite gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Enttäuschung bei den Erzgebirgern war nach dem nächsten Rückschlag... Der FC Erzgebirge Aue rutscht immer tiefer und tiefer in den Abstiegskampf. Der Fußball-Drittligist kassierte mit dem 1:3 (1:0) beim TSV Havelse die dritte Niederlage im dritten Rückrundenspiel, darunter die zweite gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Enttäuschung bei den Erzgebirgern war nach dem nächsten Rückschlag...