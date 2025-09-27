Erzgebirge Aue feiert Sieg gegen 1860 München: „Niemand braucht an uns zweifeln“ – Die Stimmen zum Spiel

Der FC Erzgebirge hat gegen die Münchner Löwen das nötige Spielglück auf seiner Seite gehabt, zwei Tore erzielt und gut verteidigt. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Patrick Glöckner, 1860-Chefcoach: „Wir haben uns viel vorgenommen und sind auch gut hineingekommen. Nach sechs Minuten haben wir extrem Pech mit dem Eckballtor, das im Nachhinein von den Schiedsrichtern als Wahrnehmungsfehler und als reguläres Tor gewertet wird. (…) Da haben wir das Glück nicht auf unserer Seite. Dann haben wir noch den...