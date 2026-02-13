Erzgebirge Aue: Hätte es Elfmeter für Köln geben müssen? „Nicht jeder Kontakt ist ein Foul“

Beim 2:2 im Sportpark Höhenberg hat der FCE große Moral bewiesen und eine Aufholjagd hingelegt. Im Anschluss gab es reichlich Gesprächsthemen. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Christoph Dabrowski, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan. Wir waren noch nicht so auf Spannung, noch nicht so gallig und nicht wirklich im Spiel. Wir haben den Kölnern zu viel Ballbesitz gegeben und zu viele Räume gelassen. Demzufolge haben wir auch leider das Gegentor kassiert. (...) Alles in...