Das Positive des Freitagabendspiels: Nach 0:2-Rückstand ist der FC Erzgebirge zurückgekommen und hat immerhin einen Punkt eingefahren.
Das Positive des Freitagabendspiels: Nach 0:2-Rückstand ist der FC Erzgebirge zurückgekommen und hat immerhin einen Punkt eingefahren. Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
Update
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Hätte es Elfmeter für Köln geben müssen? „Nicht jeder Kontakt ist ein Foul“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Beim 2:2 im Sportpark Höhenberg hat der FCE große Moral bewiesen und eine Aufholjagd hingelegt. Im Anschluss gab es reichlich Gesprächsthemen. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Christoph Dabrowski, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan. Wir waren noch nicht so auf Spannung, noch nicht so gallig und nicht wirklich im Spiel. Wir haben den Kölnern zu viel Ballbesitz gegeben und zu viele Räume gelassen. Demzufolge haben wir auch leider das Gegentor kassiert. (...) Alles in...
Erschienen am: 13.02.2026 | 23:34 Uhr
