Erzgebirge Aue hat ein Problem: Nahezu die Hälfte aller Gegentore fällt nach Standards

FC Erzgebirge Aue
Standardsituationen sind Aues Achillesferse. Acht von 18 Gegentreffern dieser Saison resultierten aus ruhenden Bällen. Eine Schwachstelle, an der dringend gearbeitet werden muss.
Beim FC Erzgebirge Aue kehrt keine Ruhe ein. Mit der hochverdienten Niederlage am vergangenen Freitag gegen den SV Waldhof Mannheim und dem Ende der zwischenzeitlichen Ungeschlagen-Serie ist der Fußball-Drittligist wieder in der Realität angekommen – im Abstiegskampf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.