Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cheftrainer Jens Härtel muss die Standardschwäche seiner Mannschaft in den Griff bekommen.
Cheftrainer Jens Härtel muss die Standardschwäche seiner Mannschaft in den Griff bekommen. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Cheftrainer Jens Härtel muss die Standardschwäche seiner Mannschaft in den Griff bekommen.
Cheftrainer Jens Härtel muss die Standardschwäche seiner Mannschaft in den Griff bekommen. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue hat ein Problem: Nahezu die Hälfte aller Gegentore fällt nach Standards
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Standardsituationen sind Aues Achillesferse. Acht von 18 Gegentreffern dieser Saison resultierten aus ruhenden Bällen. Eine Schwachstelle, an der dringend gearbeitet werden muss.

Beim FC Erzgebirge Aue kehrt keine Ruhe ein. Mit der hochverdienten Niederlage am vergangenen Freitag gegen den SV Waldhof Mannheim und dem Ende der zwischenzeitlichen Ungeschlagen-Serie ist der Fußball-Drittligist wieder in der Realität angekommen – im Abstiegskampf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
4 min.
Gebrauchter Tag: Erzgebirge Aue verpasst Mega-Befreiungsschlag gegen Mannheim
Die Veilchen um Offensivspieler Mika Clausen haben einen gebrauchten Tag erwischt.
Der FC Erzgebirge war mit hohen Erwartungen in das Flutlichtspiel gegen Waldhof Mannheim gegangen. Am Ende aber gab es eine bittere 0:2-Heimniederlage.
Paul Steinbach
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
15.10.2025
4 min.
Erzgebirge Aue vor Flutlichtspiel gegen Waldhof Mannheim: So will Jens Härtel den Gegner schlagen
Trainer Jens Härtel gibt die Richtung vor: Die Veilchen wollen ihre Serie ausbauen.
Die Veilchen treffen am Freitagabend auf den SV Waldhof Mannheim. Vor heimischer Kulisse soll es den nächsten Sieg geben.
Paul Steinbach
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel