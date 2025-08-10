Erzgebirge Aue in Ulm: Starker Lord kann „ärgerliche Niederlage“ nicht verhindern

Die Veilchen haben nach dem zweiten Spieltag in der Dritten Fußball-Liga noch kein Tor geschossen. Auch in Ulm gelang das trotz bester Möglichkeiten nicht. Von den jungen Keepern, die den aus privaten Gründen fehlenden Martin Männel vertraten, überzeugte vor allem Aues Nummer 3.

Der FC Erzgebirge hat drei gute Torhüter. Das ist eine der positiven Erkenntnisse aus dem bitteren 0:1 der Auer beim SSV Ulm. Das macht die Niederlage zwar nicht weniger ärgerlich, weil sie vermeidbar war, ist aber ein Fingerzeig für die Zukunft. Was der 18-jährige Max Uhlig bis zu seiner Verletzung und besonders der 21-jährige Louis Lord...