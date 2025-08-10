Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erik Weinhauer (li.), verfolgt von Dennis Dressel, vergab im Ulm in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Ausgleich.
Erik Weinhauer (li.), verfolgt von Dennis Dressel, vergab im Ulm in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Ausgleich. Bild: Imago
Erik Weinhauer (li.), verfolgt von Dennis Dressel, vergab im Ulm in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Ausgleich.
Erik Weinhauer (li.), verfolgt von Dennis Dressel, vergab im Ulm in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Ausgleich. Bild: Imago
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue in Ulm: Starker Lord kann „ärgerliche Niederlage“ nicht verhindern
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veilchen haben nach dem zweiten Spieltag in der Dritten Fußball-Liga noch kein Tor geschossen. Auch in Ulm gelang das trotz bester Möglichkeiten nicht. Von den jungen Keepern, die den aus privaten Gründen fehlenden Martin Männel vertraten, überzeugte vor allem Aues Nummer 3.

Der FC Erzgebirge hat drei gute Torhüter. Das ist eine der positiven Erkenntnisse aus dem bitteren 0:1 der Auer beim SSV Ulm. Das macht die Niederlage zwar nicht weniger ärgerlich, weil sie vermeidbar war, ist aber ein Fingerzeig für die Zukunft. Was der 18-jährige Max Uhlig bis zu seiner Verletzung und besonders der 21-jährige Louis Lord...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
09.08.2025
4 min.
Erzgebirge Aue lässt in Ulm zu viele Chancen liegen und verliert
Max Uhlig stand von Beginn an im Auer Tor, musste nach 24 Minuten jedoch verletzt raus.
Der FCE unterliegt in der Dritten Fußball-Liga 0:1 (0:1) beim SSV Ulm. Nach einer klaren Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause mangelt es an Effizienz vor dem gegnerischen Kasten. Im Auer Tor stehen anstatt von Martin Männel zwei Youngster.
Thomas Treptow
12.08.2025
2 min.
Diagnose ist da: FC Erzgebirge Aue muss lange auf Torhüter Max Uhlig verzichten
Beim Spiel in Ulm musste Torhüter Max Uhlig schon nach 25 Minuten ausgewechselt werden.
Der 18-Jährige hatte Kapitän Martin Männel beim Spiel in Ulm nur kurze Zeit vertreten können. Dann verletzte er sich und musste raus. Wann kehrt er zurück?
Thomas Reibetanz
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel