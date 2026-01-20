In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.

Es war die Schlagzeile der vergangenen Woche beim FC Erzgebirge Aue: Cheftrainer Jens Härtel verkündete, zwischen den Pfosten nicht mit der Vereinslegende Martin Männel in die Rückrunde zu starten, sondern mit Louis Lord. Im Hinrundenendspurt hatte der Ersatztorhüter den an der Hüfte verletzten Männel ersetzt, seine Aufgaben bravourös...