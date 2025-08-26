Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Luan Simnica traf gegen den TSV Havelse nur zweieinhalb Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 und ebnete den Veilchen damit den Weg zum Heimsieg.
Luan Simnica traf gegen den TSV Havelse nur zweieinhalb Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 und ebnete den Veilchen damit den Weg zum Heimsieg.
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Länderspiel-Ehre für Simnica – Premierentorschütze trifft auf Deutschland
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den TSV Havelse erzielte Luan Simnica nur zweieinhalb Minuten nach Einwechslung den ersten Saisontreffer des FC Erzgebirge Aue. Demnächst geht es für ihn auf Länderspielreise.

Nur sieben Minuten hatte Luan Simnica für den FC Erzgebirge Aue in den ersten beiden Saisonspielen auf dem Platz gestanden. Cheftrainer Jens Härtel hatte in der Mittelfeldzentrale vor der Abwehr zunächst anderen Akteuren den Vorzug gewährt und den 21 Jahre alten Albaner auf die Bank gesetzt – so auch am vergangenen Sonntag beim...
