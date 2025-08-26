Erzgebirge Aue: Länderspiel-Ehre für Simnica – Premierentorschütze trifft auf Deutschland

Gegen den TSV Havelse erzielte Luan Simnica nur zweieinhalb Minuten nach Einwechslung den ersten Saisontreffer des FC Erzgebirge Aue. Demnächst geht es für ihn auf Länderspielreise.

Nur sieben Minuten hatte Luan Simnica für den FC Erzgebirge Aue in den ersten beiden Saisonspielen auf dem Platz gestanden. Cheftrainer Jens Härtel hatte in der Mittelfeldzentrale vor der Abwehr zunächst anderen Akteuren den Vorzug gewährt und den 21 Jahre alten Albaner auf die Bank gesetzt – so auch am vergangenen Sonntag beim...