Erzgebirge Aue lässt in Ulm zu viele Chancen liegen und verliert

Der FCE unterliegt in der Dritten Fußball-Liga 0:1 (0:1) beim SSV Ulm. Nach einer klaren Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause mangelt es an Effizienz vor dem gegnerischen Kasten. Im Auer Tor stehen anstatt von Martin Männel zwei Youngster.

Ohne Stammkeeper Martin Männel – mit den Youngstern Max Uhlig sowie Louis Lord im Tor – hat der FC Erzgebirge beim SSV Ulm am Sonnabend eine 0:1 (0:1)-Niederlage kassiert. An den familiär- bzw. verletzungsbedingten Wechseln im Kasten lag es allerdings nicht, dass die Gäste ohne Punkte im Gepäck nach Hause fahren mussten. Vielmehr kam der...