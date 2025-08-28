Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Julian Günther-Schmidt trifft am Wochenende auf seinen alten Arbeitgeber.
Julian Günther-Schmidt trifft am Wochenende auf seinen alten Arbeitgeber. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Lässt Julian Günther-Schmidt seinen Knoten gegen den Ex-Club platzen?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Erzgebirge gastiert am Samstag beim 1. FC Saarbrücken. Dort gab es bereits seit einigen Jahren nichts mehr zu holen.

Für zwei der Spieler aus den Reihen des FC Erzgebirge Aue ist das Auswärtsduell am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken ein wirklich Besonderes: Sowohl Defensivmann Anthony Barylla als auch Angreifer Julian Günther-Schmidt sind in der Vergangenheit bereits für den Club aus „Ostfrankreich“ aufgelaufen, für letzteren – Aues Nummer 10...
