Vincent Ocansey.
Vincent Ocansey. Bild: Dennis Hambeck/FCE
Update
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue leiht Zweitligaprofi aus – ein Offensivspieler fällt verletzungsbedingt aus
Redakteur
Von Paul Steinbach
Der Fußball-Drittligist hat einen Angreifer verpflichtet. Zuvor waren die Veilchen auch an einem Dynamo-Profi dran. Unterdessen muss die Härtel-Elf auf einen Offensivspieler verzichten.

Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Angreifer. Für die Rückrunde der laufenden Saison hat der Fußballdrittligist Mittelstürmer Vincent Ocansey (25) von Arminia Bielefeld ausgeliehen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.
