MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Winter-Neuzugang Vincent Ocansey selbst ärgerte sich nach Abpfiff am meisten über seine vergebene Riesenchance.
Winter-Neuzugang Vincent Ocansey selbst ärgerte sich nach Abpfiff am meisten über seine vergebene Riesenchance. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT
Aues größte Torchance: Marcel Bär (hinten) trifft lediglich den Torpfosten und verpasst den Führungstreffer.
Aues größte Torchance: Marcel Bär (hinten) trifft lediglich den Torpfosten und verpasst den Führungstreffer. Bild: Frank Kruczynski
Nach Spielschluss sprachen sich Anthony Barylla (l.), Tristan Zobel (25) und Mannschaftskapitän Martin Männel gegenseitig Mut zu.
Nach Spielschluss sprachen sich Anthony Barylla (l.), Tristan Zobel (25) und Mannschaftskapitän Martin Männel gegenseitig Mut zu. Bild: Frank Kruczynski
Winter-Neuzugang Vincent Ocansey selbst ärgerte sich nach Abpfiff am meisten über seine vergebene Riesenchance.
Winter-Neuzugang Vincent Ocansey selbst ärgerte sich nach Abpfiff am meisten über seine vergebene Riesenchance. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT
Aues größte Torchance: Marcel Bär (hinten) trifft lediglich den Torpfosten und verpasst den Führungstreffer.
Aues größte Torchance: Marcel Bär (hinten) trifft lediglich den Torpfosten und verpasst den Führungstreffer. Bild: Frank Kruczynski
Nach Spielschluss sprachen sich Anthony Barylla (l.), Tristan Zobel (25) und Mannschaftskapitän Martin Männel gegenseitig Mut zu.
Nach Spielschluss sprachen sich Anthony Barylla (l.), Tristan Zobel (25) und Mannschaftskapitän Martin Männel gegenseitig Mut zu. Bild: Frank Kruczynski
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Lupfer im Abstiegskampf? – „Von mir wird es keine Vorwürfe geben“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem torlosen Remis gegen Saarbrücken hat der Fußball-Drittligist einen ersten Schritt gemacht. Für größere Schritte aber braucht es Tore – und dafür eine bessere Entscheidungsfindung im Abschluss.

Erneut nicht gewonnen, aber eine Leistungssteigerung gezeigt und immerhin einen Punkt eingefahren: Im ersten Spiel unter Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski hat der FC Erzgebirge Aue den großen Befreiungsschlag verpasst und ist im Duell mit dem Mitabstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
06.02.2026
4 min.
Erzgebirge Aue im Abstiegskampf – Präsident Schlesinger appelliert: „Es geht nur gemeinsam!“
Präsident Thomas Schlesinger appellierte bei der Trainervorstellung an das gesamte Vereinsumfeld.
Am Samstag trifft der FC Erzgebirge im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski auf den 1. FC Saarbrücken. Gegen den Mitabstiegskandidaten braucht es Geschlossenheit.
Paul Steinbach
17:37 Uhr
2 min.
NHL-Profis in Mailand eingetroffen - Stützle: "surreal"
Tim Stützle ist begeistert von der Atmosphäre im Olympischen Dorf. (Archivbild)
Mit fünf Fliegern landen die NHL-Stars in Mailand. Moritz Seider spricht von einem "komischen Gefühl". Wie Deutschlands Eishockey-Stars jetzt ins Olympia-Abenteuer starten.
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
07.02.2026
3 min.
Pfostenpech und Lattenglück: Erzgebirge Aue gegen Saarbrücken erneut ohne Sieg
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Mika Clausen (li.), wartet weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr.
Der FC Erzgebirge Aue hat einen Befreiungsschlag im Drittliga-Abstiegskampf verpasst. Gegen Saarbrücken gab es ein torloses Remis. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
17:32 Uhr
2 min.
Trainer gibt Update: Ski-Star Vonn womöglich schwer verletzt
Lindsey Vonn hat sich womöglich den Unterschenkel gebrochen.
Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer zu einer möglichen Diagnose. Auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt.
Mehr Artikel