Erzgebirge Aue mit Aufholjagd in Köln: „Ohne die Einwechselspieler hätten wir nichts mitgenommen“

Der Auftritt in Köln war wechselhaft, letztlich aber brachten die personellen Veränderungen neuen Schwung ins Auer Spiel. So haben die Veilchen auf den Einfluss der Einwechselspieler reagiert.

Der FC Erzgebirge Aue steckt im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Mit nur einem Sieg aus den letzten elf Spielen und lediglich zwei mickrigen Pünktchen aus den ersten fünf Rückrundenbegegnungen werden die Abstiegssorgen im Lößnitztal immer größer. Doch der Punktgewinn nach 0:2-Rückstand am vergangenen Freitag bei Viktoria Köln hat...