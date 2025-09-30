Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Veilchen bejubelten den Auswärtssieg vor den 250 mitgereisten FCE-Anhängern. Hier im Bild Ersatzkeeper Louis Lord, Julian Günther-Schmidt, Eric Uhlmann (verdeckt), Marvin Stefaniak und Erik Majetschak (von links).
Die Veilchen bejubelten den Auswärtssieg vor den 250 mitgereisten FCE-Anhängern. Hier im Bild Ersatzkeeper Louis Lord, Julian Günther-Schmidt, Eric Uhlmann (verdeckt), Marvin Stefaniak und Erik Majetschak (von links). Bild: S. Sonntag/Picture Point
Die Veilchen bejubelten den Auswärtssieg vor den 250 mitgereisten FCE-Anhängern. Hier im Bild Ersatzkeeper Louis Lord, Julian Günther-Schmidt, Eric Uhlmann (verdeckt), Marvin Stefaniak und Erik Majetschak (von links).
Die Veilchen bejubelten den Auswärtssieg vor den 250 mitgereisten FCE-Anhängern. Hier im Bild Ersatzkeeper Louis Lord, Julian Günther-Schmidt, Eric Uhlmann (verdeckt), Marvin Stefaniak und Erik Majetschak (von links). Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue mit „Wahnsinnsbefreiung“ und „ausgleichender Gerechtigkeit“ – Stimmen zum Auswärtssieg
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Veilchen ist in Aachen der erste Auswärtssieg seit sieben Monaten gelungen. Die Stimmen zum Spiel.

Aachen.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge, gegenüber „Magenta-Sport“: „Wir hatten die ersten fünf Minuten gebraucht, um hineinzukommen. Nach 20 Minuten hatten wir die totale Kontrolle und auch die ersten Chancen. In der Phase sind wir verdient in Führung gegangen. Es war klar, dass Aachen in der zweiten Halbzeit noch einmal alles hineinwerfen wird. Sie hatten ein paar Situationen, aber eben keine hundertprozentigen. Kompliment an unsere Abwehr, Kompliment an alle, dass sie das gut verteidigt, viele eklige Bälle geklärt und sich in alles hineingeschmissen haben. Normalerweise müssen wir mit dem ein oder anderen Konter den Deckel draufmachen. Das haben wir nicht gemacht, aber vielleicht zählt so ein dreckiger 1:0-Sieg dann einfach mehr. Für die Jungs ist das eine Wahnsinnsbefreiung. Wir haben auswärts so lange auf den Sack bekommen. Jetzt hier in Aachen bei einer guten Mannschaft, die zuletzt zweimal in Serie gewonnen und in Schweinfurt richtig gut gespielt hatte, zu null zu gewinnen, darüber sind wir happy – und ich auch.“

Benedetto Muzzicato, Alemannia-Aachen-Coach: „In der ersten Halbzeit haben wir Dinge, die wir vorher angesprochen haben, nicht gut umgesetzt. Das Anlaufverhalten war nicht gut. Wir wollten viel früher stören und aggressiver anlaufen, das haben wir nicht getan. In der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft stärker, aber eben nicht so richtig zwingend. Wir waren im letzten Drittel nicht konsequent und haben falsche Entscheidungen getroffen.

Erik Majetschak, Defensivspieler des FCE: „1:0 auswärts dreckig zu gewinnen, schöner geht es nicht! So wollten wir die Aufgabe annehmen: Kämpferisch alles abliefern, hinten stabil stehen und vorn den lucky Punch setzen, das ist uns ziemlich gut gelungen. Jetzt können wir beruhigt und völlig kaputt nach Hause fahren.“

Pascal Fallmann, Siegtorschütze der Veilchen, über seinen sehenswerten Treffer: „Man muss schon realistisch bleiben: der war so nicht gewollt. Das Tor fällt nur, weil Marv’ (Marvin Stefaniak, Anmerk. d. Red.) den Weg nach innen macht. Ich weiß genau, dass er dort steht, ich wollte ihn abspielen, aber der Ball rutscht mir über den Spann. Darüber beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Die vergangenen Wochen hatten wir die Scheiße am Fuß. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen.“

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
02.10.2025
5 min.
Erzgebirge Aue: Die Geschichte hinter Fallmanns Traumtor – Absicht oder glücklicher Zufall?
Pascal Fallmann bejubelte nach Abpfiff ausgiebig den Auswärtssieg.
Pascal Fallmann avancierte in Aachen zum Matchwinner. Bislang ist der Rechtsverteidiger an jedem zweiten Treffer seines FC Erzgebirge direkt beteiligt. Für die Härtel-Elf scheint er unverzichtbar.
Paul Steinbach
30.09.2025
4 min.
Erzgebirge Aue feiert ersten Auswärtssieg seit sieben Monaten – Fallmann-Flanke wird zum Traumtor
Pascal Fallmanns Flanke wurde ungewollt zum Torschuss. Jan Olschowsky (Mitte) wurde dabei auf dem falschen Fuß erwischt.
Der FC Erzgebirge hat in Aachen den zweiten Sieg in Serie eingefahren und damit endgültig einen Befreiungsschlag gelandet. Im Tivoli war es ein wahrer Arbeitssieg.
Paul Steinbach
Mehr Artikel