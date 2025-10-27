Erzgebirge Aue nach Punktgewinn: Deutliche Worte zur Trainerfrage

Durch die Heimniederlage gegen Mannheim waren wieder Unruhe und Gerüchte entstanden. In Hoffenheim werden Verantwortliche und Führungsspieler der Veilchen deutlich.

Es war schon wieder ordentlich Druck auf dem Kessel beim FC Erzgebirge Aue. Nach der Heimniederlage in der Vorwoche gegen Waldhof Mannheim und der verpassten Chance, dem Keller der 3. Liga zu entkommen und Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen, standen die Fußballer von Cheftrainer Jens Härtel auswärts bei der spielstarken...