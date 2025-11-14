Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der FC Erzgebirge Aue will in Probstheida Wiedergutmachung betreiben.
Der FC Erzgebirge Aue will in Probstheida Wiedergutmachung betreiben. Bild: Picture Point
Die FCE-Fans übersprühten die Mannheim-Graffiti an der Seite ...
Die FCE-Fans übersprühten die Mannheim-Graffiti an der Seite ... Bild: Paul Steinbach/Archiv
... und am Heck des Mannschaftsbusses.
... und am Heck des Mannschaftsbusses. Bild: Paul Steinbach/Archiv
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue rollt mit Graffiti-Bus ins Bruno-Plache-Stadion – Revanche gegen Lok Leipzig?
Redakteur
Von Paul Steinbach
0:00 Anhören

Vor drei Wochen wurde der Mannschaftsbus des FC Erzgebirge Aue beschmiert. Wie geht es weiter? Die Veilchen jedenfalls reisen am Wochenende zum vorgezogenen Sachsenpokalfinale nach Leipzig.

Mit Graffiti am Mannschaftsbus rollt der FC Erzgebirge Aue seit drei Wochen zu Auswärtsspielen durch das ganze Land. Am letzten Oktober-Wochenende hatten Mannheim-Fans den an einem Hotel im Kraichgau abgestellten Teambus beschmiert und damit für eine böse Überraschung bei den Erzgebirgern gesorgt. Mit SV-Waldhof- und Anti-Aue-Schriftzügen...
