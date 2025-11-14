Erzgebirge Aue rollt mit Graffiti-Bus ins Bruno-Plache-Stadion – Revanche gegen Lok Leipzig?

Vor drei Wochen wurde der Mannschaftsbus des FC Erzgebirge Aue beschmiert. Wie geht es weiter? Die Veilchen jedenfalls reisen am Wochenende zum vorgezogenen Sachsenpokalfinale nach Leipzig.

Mit Graffiti am Mannschaftsbus rollt der FC Erzgebirge Aue seit drei Wochen zu Auswärtsspielen durch das ganze Land. Am letzten Oktober-Wochenende hatten Mannheim-Fans den an einem Hotel im Kraichgau abgestellten Teambus beschmiert und damit für eine böse Überraschung bei den Erzgebirgern gesorgt. Mit SV-Waldhof- und Anti-Aue-Schriftzügen...