Marvin Stefaniak (34, FC Erzgebirge Aue) im Duell gegen SG Taucha beim Sachsenpokal. In der 58. Minute erhöhte Stefaniak auf 4:0.
Marvin Stefaniak (34, FC Erzgebirge Aue) im Duell gegen SG Taucha beim Sachsenpokal. In der 58. Minute erhöhte Stefaniak auf 4:0. Bild: Picture Point, S. Sonntag
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue souverän in Runde drei des Sachsenpokals – seriöser Auftritt in Taucha
Von Paul Steinbach
Die Veilchen sind souverän und mühelos in die nächste Runde eingezogen. In Taucha gab es einen 5:0-Sieg.

Taucha.

Der FC Erzgebirge Aue ist am Samstag souverän in die dritte Runde des Sachsenpokals eingezogen. Bei dem Landesligisten SG Taucha 99 setzte sich der Drittligist letztlich standesgemäß mit 5:0 (2:0) durch.

Im Vorfeld des Sachsenpokalspiels hatte Aue-Cheftrainer Härtel bereits angekündigt, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und demzufolge auch nicht groß herumzuexperimentieren. Gesagt, getan. Härtel schickte in Taucha die Stammelf auf den Rasen und nahm im Vergleich zum 1:1 im Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg nur eine personelle Veränderung vor: Eric Uhlmann startete für Jannic Ehlers.

Der Drittligist nahm sofort das Zepter in die Hand und näherte sich früh das ein oder andere Mal dem Tauchaer Gehäuse an. Nach einer Viertelstunde war es dann soweit: Offensivmann Maximilian Schmid bescherte der Härtel-Elf den frühen Führungstreffer nach Vorarbeit von Mika Clausen (15.). Die Auer waren auch danach extrem dominant, allerdings fehlte ihnen im Spiel mit dem Ball das Tempo und die Durchschlagskraft. Trotz Überlegenheit erspielten sich die Veilchen nur wenige hundertprozentige Tormöglichkeiten. Dennoch ging es letztlich mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause. Pascal Fallmann traf nach Vorarbeit von Jonah Fabisch (31.).

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schnupperten die Tauchaer Landesligakicker am Anschlusstreffer, doch in letzter Sekunde konnten die Auer den Ball aus dem eigenen Strafraum befördern. Nahezu im Gegenzug sorgten die Lila-Weißen für die vorzeitige Entscheidung. Nach einem tollen Spielzug schob Mika Clausen zum 3:0 ein (53.), kurz darauf erhöhte Marvin Stefaniak auf 4:0 (58.).

Anschließend gab es auf beiden Seiten einige Wechsel. Durch die personellen Veränderungen flachte auch das Auer Spiel wieder ab, Tormöglichkeiten waren deshalb Mangelware. Deswegen kam das 5:0 des FC Erzgebirge in der Schlussphase ein wenig aus dem Nichts: Erik Weinhauer hatte quergelegt für Anthony Barylla, der aus Nahdistanz nur noch ins leere Tor einschieben musste (86.). Danach war Schluss: Schiedsrichter Jens Klemm pfiff pünktlich ab.

Statistik

  • Taucha: Janke - Richter, Günther, Klatt, Sura (75. Krüll) - Morgenstern, Brügmann - Butzke, P. Lehmann (75. Tzeuschner), J. Lehmann (V) - Abdelrahim (70. Bryks)
  • Aue: Lord - Fallmann (81. Hetzsch), Majetschak (V/73. Malone), Zobel, Barylla - Fabisch - Clausen (64. Weinhauer), Uhlmann, Guttau, Stefaniak (64. Ehlers) - Schmid (64. Günther-Schmidt)
  • SR.: Klemm (Gröditz)
  • Zuschauer: 1000
  • Tore: 0:1 Schmid (15.), 0:2 Fallmann (31.), 0:3 Clausen (53.), 0:4 Stefaniak (58.), 0:5 Barylla (86.)
