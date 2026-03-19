Erzgebirge Aue tief im Abstiegskampf: Dabrowski glaubt trotz Horror-Serie an Rettung

Acht Niederlagen aus zehn Spielen, neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer: Trainer Dabrowski bleibt dennoch zuversichtlich – und setzt auf klare Prinzipien statt Aktionismus.

Die Bilanz könnte niederschmetternder nicht sein: zehn Rückrundenspiele, acht Niederlagen, nur zwei mickrige Pünktchen. Der FC Erzgebirge Aue steckt nach einem Horror-Start ins Jahr 2026 tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Neun Punkte fehlen bereits auf das rettende Ufer. Der Gang in die Regionalliga rückt immer näher. Die Bilanz könnte niederschmetternder nicht sein: zehn Rückrundenspiele, acht Niederlagen, nur zwei mickrige Pünktchen. Der FC Erzgebirge Aue steckt nach einem Horror-Start ins Jahr 2026 tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Neun Punkte fehlen bereits auf das rettende Ufer. Der Gang in die Regionalliga rückt immer näher.