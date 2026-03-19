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Cheftrainer Christoph Dabrowski strahlt weiter Zuversicht aus.
Cheftrainer Christoph Dabrowski strahlt weiter Zuversicht aus. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Cheftrainer Christoph Dabrowski strahlt weiter Zuversicht aus.
Cheftrainer Christoph Dabrowski strahlt weiter Zuversicht aus. Foto: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue tief im Abstiegskampf: Dabrowski glaubt trotz Horror-Serie an Rettung
Redakteur
Von Paul Steinbach
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Acht Niederlagen aus zehn Spielen, neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer: Trainer Dabrowski bleibt dennoch zuversichtlich – und setzt auf klare Prinzipien statt Aktionismus.

Die Bilanz könnte niederschmetternder nicht sein: zehn Rückrundenspiele, acht Niederlagen, nur zwei mickrige Pünktchen. Der FC Erzgebirge Aue steckt nach einem Horror-Start ins Jahr 2026 tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Neun Punkte fehlen bereits auf das rettende Ufer. Der Gang in die Regionalliga rückt immer näher.
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