Erzgebirge Aue trifft auf Angstgegner Verl – Folgt das Ende einer Horrorserie? „Jede Serie endet irgendwann“

FC Erzgebirge Aue
Der FC Erzgebirge zählt in den vergangenen sechs Spielen zu den derzeit formstärksten Teams der 3. Liga. Nun geht es gegen den Angstgegner der letzten drei Jahre. Erik Majetschak ist zuversichtlich.
Sechs Aufeinandertreffen in der 3. Liga, sechs Niederlagen und ein Torverhältnis von 9:21. Für die Fußballer des FC Erzgebirge Aue weckt die anstehende Begegnung gegen den SC Verl alles andere als gute Erinnerungen, im Gegenteil: In den vergangenen drei Saisons gingen die Veilchen stets leer aus, richtig bitter wurde es dann in der...
