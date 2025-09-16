Erzgebirge Aue trifft auf Energie: „Fahren nicht als Kanonenfutter nach Cottbus“

Für den FC Erzgebirge sind die beiden Aufgaben in Cottbus und Osnabrück enorm wichtig. Aue braucht dringend Punkte. Sportchef Heidrich blickt mit deutlichen Worten auf beide Duelle.

Für Matthias Heidrich sind die beiden kommenden Auswärtsspiele ganz besonders. Mit Erzgebirge Aue trifft er innerhalb weniger Tage auf zwei Fußballvereine, für die er in der Vergangenheit bereits einmal tätig war – zwei Clubs, zu denen er eine besondere Verbindung pflegt.