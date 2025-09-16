Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich kann zum Auswärtsspiel in Cottbus laufen. Ob er diesmal wieder einen Sieg bejubeln kann?
Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich kann zum Auswärtsspiel in Cottbus laufen. Ob er diesmal wieder einen Sieg bejubeln kann? Bild: Picture Point
Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich kann zum Auswärtsspiel in Cottbus laufen. Ob er diesmal wieder einen Sieg bejubeln kann?
Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich kann zum Auswärtsspiel in Cottbus laufen. Ob er diesmal wieder einen Sieg bejubeln kann? Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue trifft auf Energie: „Fahren nicht als Kanonenfutter nach Cottbus“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für den FC Erzgebirge sind die beiden Aufgaben in Cottbus und Osnabrück enorm wichtig. Aue braucht dringend Punkte. Sportchef Heidrich blickt mit deutlichen Worten auf beide Duelle.

Für Matthias Heidrich sind die beiden kommenden Auswärtsspiele ganz besonders. Mit Erzgebirge Aue trifft er innerhalb weniger Tage auf zwei Fußballvereine, für die er in der Vergangenheit bereits einmal tätig war – zwei Clubs, zu denen er eine besondere Verbindung pflegt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
3 min.
Erzgebirge-Aue-Sportchef Heidrich nach bescheidenem Saisonstart: „Jetzt gilt es, ruhig zu bleiben“
Sportchef Matthias Heidrich hadert mit dem Auftritt in Saarbrücken.
Der Sportgeschäftsführer ärgert sich nach der Niederlage in Saarbrücken über die Fehlerhaftigkeit der Veilchen. Von einem Auswärtsfluch will er nichts wissen.
Paul Steinbach
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
Erzgebirge Aue verliert auch das Ostderby bei Energie Cottbus – Strittige Elfer-Szene sorgt für Entscheidung
Der FC Erzgebirge Aue hat ein umkämpftes Derby gegen Energie Cottbus verloren. Die Mannschaft um Jannic Ehlers (links) hatte erneut einen ordentlichen Auftritt hingelegt.
Die Veilchen rutschen in der Dritten Fußball-Liga immer tiefer in die Ergebniskrise. Trotz eines couragierten Auftrittes gab es in Cottbus die nächste Auswärtsniederlage. Die Lausitzer setzten sich mit 2:1 (1:1) durch.
Paul Steinbach
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
Mehr Artikel