Die FCE-Fans wollen wegen zu hoher Ticketpreise nicht zum Sachsenpokalspiel nach Taucha fahren.
Die FCE-Fans wollen wegen zu hoher Ticketpreise nicht zum Sachsenpokalspiel nach Taucha fahren. Bild: IMAGO
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Ultras boykottieren Sachsenpokalspiel in Taucha wegen zu hoher Ticketpreise – so äußern sich die Vereine
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

14,45 Euro für ein Vorrundenspiel im Fußball-Sachsenpokal: Zu viel sagen die FCE-Anhänger, gerechtfertigt meint der Gastgeber.

Der 6. September sollte für die Fußballabteilung des Landesligisten SG Taucha 99 zu einem Fest werden. Dann kommt der FC Erzgebirge Aue zur 2. Runde im Sachsenpokal an die Parthe. 2000 Zuschauer finden auf dem Sportplatz rund um den Rasen Platz. Es gibt 300 Sitzplätze. Doch aktuell sieht es danach aus, dass das „Spiel des Jahres“ nicht...
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
06.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue souverän in Runde drei des Sachsenpokals – seriöser Auftritt in Taucha
Marvin Stefaniak (34, FC Erzgebirge Aue) im Duell gegen SG Taucha beim Sachsenpokal. In der 58. Minute erhöhte Stefaniak auf 4:0.
Die Veilchen sind souverän und mühelos in die nächste Runde eingezogen. In Taucha gab es einen 5:0-Sieg.
Paul Steinbach
05.09.2025
2 min.
FC Erzgebirge Aue trifft im Pokal auf Taucha – und die Ultras auf die Tifosi des AC Mailand?
Die Fans des FCE boykottieren das Sachsenpokalspiel in Taucha.
Im Sachsenpokal gastieren die Veilchen in Taucha. Aufgrund der Ticketpreise boykottiert die aktive Fanszene das Pokalmatch und lädt zu einem „Internationalen Freundschaftsspiel“ unter dem Motto „Von Fans – für Fans“ ein.
Paul Steinbach
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
Mehr Artikel