MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Collage der Torhüter des FC Erzgebirge Aue. Wer hält gegen Hansa Rostock: Louis Lord, Max Uhlig oder Martin Männel (v.l.)?
Collage der Torhüter des FC Erzgebirge Aue. Wer hält gegen Hansa Rostock: Louis Lord, Max Uhlig oder Martin Männel (v.l.)? Bild: Imago
Eigentlich als Nummer zwei in die Saison gegangen, dann allerdings durch eine Knieverletzung zurückgeworfen: Max Uhlig.
Eigentlich als Nummer zwei in die Saison gegangen, dann allerdings durch eine Knieverletzung zurückgeworfen: Max Uhlig. Bild: IMAGO/Picture Point
Ursprünglich nur Nummer drei, zuletzt ein sicherer und bärenstarker Rückhalt für die Härtel-Elf: Louis Lord.
Ursprünglich nur Nummer drei, zuletzt ein sicherer und bärenstarker Rückhalt für die Härtel-Elf: Louis Lord. Bild: IMAGO/Eibner
Die ewige Nummer eins des FC Erzgebirge: Martin Männel.
Die ewige Nummer eins des FC Erzgebirge: Martin Männel. Bild: IMAGO/Steinsiek.ch
Collage der Torhüter des FC Erzgebirge Aue. Wer hält gegen Hansa Rostock: Louis Lord, Max Uhlig oder Martin Männel (v.l.)?
Collage der Torhüter des FC Erzgebirge Aue. Wer hält gegen Hansa Rostock: Louis Lord, Max Uhlig oder Martin Männel (v.l.)? Bild: Imago
Eigentlich als Nummer zwei in die Saison gegangen, dann allerdings durch eine Knieverletzung zurückgeworfen: Max Uhlig.
Eigentlich als Nummer zwei in die Saison gegangen, dann allerdings durch eine Knieverletzung zurückgeworfen: Max Uhlig. Bild: IMAGO/Picture Point
Ursprünglich nur Nummer drei, zuletzt ein sicherer und bärenstarker Rückhalt für die Härtel-Elf: Louis Lord.
Ursprünglich nur Nummer drei, zuletzt ein sicherer und bärenstarker Rückhalt für die Härtel-Elf: Louis Lord. Bild: IMAGO/Eibner
Die ewige Nummer eins des FC Erzgebirge: Martin Männel.
Die ewige Nummer eins des FC Erzgebirge: Martin Männel. Bild: IMAGO/Steinsiek.ch
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue und die große Frage: Wer steht beim Rückrundenauftakt in Rostock im Tor?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Woche startet der Fußball-Drittligist im Ostseestadion in die Rückrunde. Doch welcher der drei Keeper steht zwischen den Pfosten? Vertraut das Trainerteam auf Erfahrung oder Form?

Es ist Winterpause. Das Transferfenster ist geöffnet. Fußballclubs haben die Chance, durch Spielerverpflichtungen ihre Mannschaften zu verstärken. Auch der FC Erzgebirge Aue behält sich dieser Tage vor, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und gegebenenfalls auf zwei Positionen nachzujustieren. Auf welchen Positionen, das wollten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
21.12.2025
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Louis Lords Wunsch für 2026 nach Jahr der „Achterbahnfahrt“
Louis Lord war der gefeierte Mann des Tages. Nach Abpfiff wurde er von den Fans sogar auf den Zaun gerufen – ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.
Im letzten Spiel des Jahres hat der FC Erzgebirge einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Dadurch überwintert Aue über dem Strich. Torhüter Louis Lord war der gefeierte Mann des Tages.
Paul Steinbach
20:09 Uhr
2 min.
Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
Bereits am Donnerstag war es in der Hauptstadt des Irans zu massiven Protesten gegen die Staatsführung gekommen.
Den zweiten Tag in Folge gehen in den beiden größten Städten Irans Menschen auf die Straßen. Wegen der landesweiten Internetsperre ist vieles unklar.
22.12.2025
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
Mehr Artikel