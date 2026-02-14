Erzgebirge Aue: Unzufriedenheit trotz Aufholjagd – „Deswegen stehen wir dort, wo wir stehen“

FC Erzgebirge Aue
Trotz des Punktgewinns nach 0:2-Rückstand waren die Veilchen mit der Ausbeute im Kölner Sportpark Höhenberg nicht ganz zufrieden. Genau das stimmt Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski positiv.
Damit hätten wohl die wenigsten der gut 350 mitgereisten Gästefans noch gerechnet. Alles schien, als würde es genauso laufen, wie es der Gastgeber prognostiziert hatte. „Karnevalsmaus gegen Abstiegsgespenst“, hatte Viktoria Köln vor dem Drittliga-Heimspiel gegen Kellerkind Erzgebirge Aue auf seiner Internetseite getitelt. Und nach einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.