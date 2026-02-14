Erzgebirge Aue: Unzufriedenheit trotz Aufholjagd – „Deswegen stehen wir dort, wo wir stehen“

Trotz des Punktgewinns nach 0:2-Rückstand waren die Veilchen mit der Ausbeute im Kölner Sportpark Höhenberg nicht ganz zufrieden. Genau das stimmt Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski positiv.

Damit hätten wohl die wenigsten der gut 350 mitgereisten Gästefans noch gerechnet. Alles schien, als würde es genauso laufen, wie es der Gastgeber prognostiziert hatte. „Karnevalsmaus gegen Abstiegsgespenst“, hatte Viktoria Köln vor dem Drittliga-Heimspiel gegen Kellerkind Erzgebirge Aue auf seiner Internetseite getitelt. Und nach einer...