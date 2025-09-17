Erzgebirge Aue verliert Ostderby bei Energie Cottbus: Strittige Elfmeter-Szene sorgt für Entscheidung

Die Veilchen rutschen in der Dritten Fußball-Liga immer tiefer in die Ergebniskrise. Trotz eines couragierten Auftrittes gab es in Cottbus die nächste Auswärtsniederlage. Die Lausitzer setzten sich mit 2:1 (1:1) durch.

Cottbus. Die Ergebniskrise beim FC Erzgebirge Aue spitzt sich weiter zu. Am Mittwochabend verloren die Veilchen das Ostderby bei Energie Cottbus mit 1:2 (1:1) und kassierten damit die bereits vierte Niederlage im sechsten Spiel der noch jungen Saison. Zudem setzte sich damit der Auswärtsfluch weiter fort: Acht der letzten neun Auswärtsspiele haben die Lila-Weißen verloren. Wie schon zuletzt waren es einfache Fehler und ausgelassene Chancen, die für den nächsten Dämpfer sorgten.

Die Vorzeichen hätten vor dem Spielbeginn unterschiedlicher nicht sein können. Die Cottbusser gingen mit Rückenwind und einem 3:0-Sieg in Mannheim in das Duell gegen die Veilchen. Die Erzgebirger wiederum starteten mit einem schweren Rucksack ins Ostderby, so hatten sie die letzten beiden Auftritte deutlich verloren und insgesamt einen alles andere als zufriedenstellenden Start in die Saison hingelegt.

In der Lausitz sollte in der ersten englischen Woche dieser Spielzeit die Wende eingeleitet werden. Jens Härtel veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:3-Heimpleite gegen Viktoria Köln auf zwei Positionen. Erik Majetschak und Jannic Ehlers rückten für Eric Uhlmann und Mika Clausen in die Anfangsformation. Auch Cottbus-Coach Claus-Dieter „Pele“ Wollitz nahm zwei personelle Änderungen vor: Timmy Thiele, der von den Energie-Fans als „Fußballgott“ begrüßt wurde, stand ebenso in der Startelf wie der noch in Mannheim auf der Bank sitzende Justin Butler. Dort saßen nun Erik Engelhardt und Ted Tattermusch.

„Dass wir in der Lage sind, Spiele zu gewinnen, haben wir gezeigt. Dass wir in der Lage sind, Chancen herauszuarbeiten, haben wir auch gezeigt. Aber es gilt eben, defensiv die Lampen anzumachen“, hatte Sportchef Matthias Heidrich vor der Partie gesagt. 67 Sekunden nach dem Anpfiff war davon nichts zu sehen. Die Auer schliefen, die Lausitzer jubelten. Die Wollitz-Elf ging mit der allerersten Chance durch Moritz Hannemann in Führung.

Nur kurz darauf wäre es beinahe wieder so weit gewesen. Nach einem tollen Spielzug hatte Tolcay Cigerci – Vorlagengeber des Führungstores – die riesige Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen (5.). Der Offensivkünstler zielte allerdings knapp am Kasten von Keeper Martin Männel vorbei. „Wir müssen mehr investieren, als wir das zuletzt getan haben“, hatte Jens Härtel vor der Partie gegenüber „Magenta-Sport“ gesagt und zudem betont, in der Offensive effizienter mit den eigenen Tormöglichkeiten umzugehen. Wenngleich es seinem Team in der Anfangsphase der Partie misslang, leichtfertige Fehler in der Defensive abzustellen, so schien es, als hätte den Veilchen der Fehlstart sogar gutgetan, denn danach waren die Auer wacher, zweikampfstärker und mutiger. Mit der ersten Chance kam die Härtel-Elf zum Ausgleich: Julian Guttau erzielte sein erstes Tor für die Lila-Weißen nach Vorarbeit von Marvin Stefaniak. Das Zuspiel von der Grundlinie vollendete der 25 Jahre alte Neuzugang mit einem flachen Schuss ins linke Eck – mit der Hilfe des Innenpfostens (15.)

In der Folge verdienten sich die Veilchen den Ausgleichstreffer, die nun immer wieder aus der Distanz gefährlich wurden. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mit 1:1 ging es leistungsgerecht in die Halbzeitpause. Und diese hatten die Gäste offenbar besser vertragen. Die Härtel-Elf kam schwungvoll aus der Kabine, ließ jedoch aussichtsreiche Chancen durch Jannic Ehlers (46.) und Guttau (53.) liegen.

So waren es die Hausherren, die nach 67 Spielminuten die erneute Führung bejubelten. Stefaniak hatte Cigerci festgehalten, aber außerhalb des Strafraums wieder losgelassen und zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied dennoch auf Strafstoß – und diesen ließ sich der Gefoulte nicht nehmen, verwandelte den Elfmeter mithilfe des rechten Innenpfostens. In der Folge gingen die Auer ins Risiko, das wiederum öffnete Räume für den FC Energie. Joker Erik Engelhardt aber ließ die Riesenchance aufs 3:1 zehn Minuten vor Spielende liegen.

Die Auer versuchten alles, noch den Ausgleich zu erzielen. Doch der Härtel-Elf gelang es nicht, sich noch eine große Gelegenheit zu erspielen. So mussten die Veilchen am Ende die nächste Niederlage hinnehmen. Mit Blick auf die gesamten 90 Spielminuten ähnelte die Begegnung dem Aufeinandertreffen im März. Auch damals hatten die Auer gut gespielt, aber verloren.

Statistik

Cottbus: Funk - Rorig, Campulka, Awortwie - Grant, Borgmann - Hannemann (68. Lucoqui), Pelivan V), Boziaris (46. Michelbrink) - Cigerci - Thiele (62. Engelhardt), Butler (62. Tattermusch)

Aue: Männel - Fallmann, Malone (V), Zobel, Barylla - Fabisch (V/72. Uhlmann), Majetschak (V/80. Simnica) - Stefaniak (V/72. Weinhauer), Guttau, Ehlers (72. Clausen) - Schmid (80. Günther-Schmidt)

SR.: Burda (Berlin). Zuschauer: 13.278. Tore: 1:0 Hannemann (2.), 1:1 Guttau (15.), 2:1 Cigerci (67./Foulelfmeter).