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Sportgeschäftsführer Michael Tarnat ist erst seit Januar im Amt, hat allerdings schon schwierige Monate hinter sich.
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat ist erst seit Januar im Amt, hat allerdings schon schwierige Monate hinter sich. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Vereinspräsident Thomas Schlesinger (l.) und Sportvorstand Jens Haustein waren unter den Zuschauern in Essen.
Vereinspräsident Thomas Schlesinger (l.) und Sportvorstand Jens Haustein waren unter den Zuschauern in Essen. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Sportchef Michael Tarnat nach der jüngsten Niederlage in Essen im Austausch mit den Fans.
Sportchef Michael Tarnat nach der jüngsten Niederlage in Essen im Austausch mit den Fans. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat ist erst seit Januar im Amt, hat allerdings schon schwierige Monate hinter sich.
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat ist erst seit Januar im Amt, hat allerdings schon schwierige Monate hinter sich. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Vereinspräsident Thomas Schlesinger (l.) und Sportvorstand Jens Haustein waren unter den Zuschauern in Essen.
Vereinspräsident Thomas Schlesinger (l.) und Sportvorstand Jens Haustein waren unter den Zuschauern in Essen. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Sportchef Michael Tarnat nach der jüngsten Niederlage in Essen im Austausch mit den Fans.
Sportchef Michael Tarnat nach der jüngsten Niederlage in Essen im Austausch mit den Fans. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue vor drohendem Abstieg: Kaderplanung liegt auf Eis
Redakteur
Von Paul Steinbach
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Keine Zahlen, keine Gespräche, keine Planung: Beim FC Erzgebirge Aue herrscht im Abstiegsfall große Unsicherheit. Sportchef Tarnat blockt ab – und lässt viele Fragen offen.

Beim FC Erzgebirge Aue wächst neun Spieltage vor Saisonende die Sorge vor dem Gang in die Regionalliga – die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet zunehmend. Sportgeschäftsführer Michael Tarnat gibt sich zwar kämpferisch, doch bei zentralen Zukunftsfragen bleibt vieles offen – insbesondere bei der Kaderplanung.
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