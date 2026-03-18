Erzgebirge Aue vor drohendem Abstieg: Kaderplanung liegt auf Eis

Keine Zahlen, keine Gespräche, keine Planung: Beim FC Erzgebirge Aue herrscht im Abstiegsfall große Unsicherheit. Sportchef Tarnat blockt ab – und lässt viele Fragen offen.

Beim FC Erzgebirge Aue wächst neun Spieltage vor Saisonende die Sorge vor dem Gang in die Regionalliga – die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet zunehmend. Sportgeschäftsführer Michael Tarnat gibt sich zwar kämpferisch, doch bei zentralen Zukunftsfragen bleibt vieles offen – insbesondere bei der Kaderplanung. Beim FC Erzgebirge Aue wächst neun Spieltage vor Saisonende die Sorge vor dem Gang in die Regionalliga – die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet zunehmend. Sportgeschäftsführer Michael Tarnat gibt sich zwar kämpferisch, doch bei zentralen Zukunftsfragen bleibt vieles offen – insbesondere bei der Kaderplanung.