Trainer Jens Härtel gibt die Richtung vor: Die Veilchen wollen ihre Serie ausbauen.
Trainer Jens Härtel gibt die Richtung vor: Die Veilchen wollen ihre Serie ausbauen. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue vor Flutlichtspiel gegen Waldhof Mannheim: So will Jens Härtel den Gegner schlagen
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veilchen treffen am Freitagabend auf den SV Waldhof Mannheim. Vor heimischer Kulisse soll es den nächsten Sieg geben.

Vier Drittligaspiele in Folge ohne eine Niederlage, das hat der FC Erzgebirge Aue schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr hinbekommen – konkret dreizehneinhalb Monate nicht mehr. Die Erzgebirger waren damals mit vier Siegen in die Saison gestartet, dann schlich sich plötzlich eine Inkonstanz ein, die bis zuletzt anhielt. Jetzt aber haben die...
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge Aue ohne Stammkräfte gegen Mannheim: Diese Spieler ersetzen Uhlmann und Barylla
Eric Uhlmann (links) fehlt gelbgesperrt gegen den SV Waldhof Mannheim.
FCE-Chefcoach Jens Härtel muss gegen Waldhof Mannheim seine Startelf im Vergleich zu den letzten Spielen umbauen. Kommt ein Eigengewächs zu seinem Drittliga-Startelfdebüt?
Paul Steinbach
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
05.10.2025
5 min.
Nach zweimaliger Führung: Erzgebirge Aue mit Punktgewinn gegen Rot-Weiss Essen
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Julian Guttau, hat die englische Woche ungeschlagen überstanden.
Der FC Erzgebirge hat das dritte Spiel in Serie nicht verloren. Gegen RWE gab es ein 2:2 (2:1). Julian Guttau überragte einmal mehr auf Seite der Veilchen.
Paul Steinbach
