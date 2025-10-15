Erzgebirge Aue vor Flutlichtspiel gegen Waldhof Mannheim: So will Jens Härtel den Gegner schlagen

Die Veilchen treffen am Freitagabend auf den SV Waldhof Mannheim. Vor heimischer Kulisse soll es den nächsten Sieg geben.

Vier Drittligaspiele in Folge ohne eine Niederlage, das hat der FC Erzgebirge Aue schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr hinbekommen – konkret dreizehneinhalb Monate nicht mehr. Die Erzgebirger waren damals mit vier Siegen in die Saison gestartet, dann schlich sich plötzlich eine Inkonstanz ein, die bis zuletzt anhielt. Jetzt aber haben die...