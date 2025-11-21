Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jens Härtel will, dass seine Mannschaft gegenüber dem Pokalauftritt in der Vorwoche einen Schritt zulegt.
Jens Härtel will, dass seine Mannschaft gegenüber dem Pokalauftritt in der Vorwoche einen Schritt zulegt.
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue vor richtungsweisendem Spiel gegen Stuttgart II: „Jeder weiß, was die Glocken geschlagen haben“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Nach dem Pokalerfolg und dem Einzug ins Sachsenpokal-Viertelfinale steht der FCE in der Liga unter Druck. Wird der Heimvorteil gegen Stuttgart II genutzt?

Die Länderspielpause ist vorüber, der Ligaalltag ist zurück. Nach dem Sachsenpokalerfolg und dem Viertelfinaleinzug in der Vorwoche, geht es für den FC Erzgebirge Aue nun in der 3.Fußball-Liga wieder um Punkte. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) soll vor heimischer Kulisse im Erzgebirgsstadion gegen VfB Stuttgart II ein Dreier eingefahren...
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
14.11.2025
4 min.
Erzgebirge Aue rollt mit Graffiti-Bus ins Bruno-Plache-Stadion – Revanche gegen Lok Leipzig?
Der FC Erzgebirge Aue will in Probstheida Wiedergutmachung betreiben.
Vor drei Wochen wurde der Mannschaftsbus des FC Erzgebirge Aue beschmiert. Wie geht es weiter? Die Veilchen jedenfalls reisen am Wochenende zum vorgezogenen Sachsenpokalfinale nach Leipzig.
Paul Steinbach
07.11.2025
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Angstgegner Verl – Folgt das Ende einer Horrorserie? „Jede Serie endet irgendwann“
Erik Majetschak erzielte am vergangenen Spieltag beim verrückten 4:3-Erfolg gegen Jahn Regensburg seinen ersten Saisontreffer. Ob er auch am Samstag in Verl jubeln kann, wie hier mit Eric Uhlmann (Mitte)?
Der FC Erzgebirge zählt in den vergangenen sechs Spielen zu den derzeit formstärksten Teams der 3. Liga. Nun geht es gegen den Angstgegner der letzten drei Jahre. Erik Majetschak ist zuversichtlich.
Paul Steinbach
Mehr Artikel