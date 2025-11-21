Erzgebirge Aue vor richtungsweisendem Spiel gegen Stuttgart II: „Jeder weiß, was die Glocken geschlagen haben“

Nach dem Pokalerfolg und dem Einzug ins Sachsenpokal-Viertelfinale steht der FCE in der Liga unter Druck. Wird der Heimvorteil gegen Stuttgart II genutzt?

Die Länderspielpause ist vorüber, der Ligaalltag ist zurück. Nach dem Sachsenpokalerfolg und dem Viertelfinaleinzug in der Vorwoche, geht es für den FC Erzgebirge Aue nun in der 3.Fußball-Liga wieder um Punkte. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) soll vor heimischer Kulisse im Erzgebirgsstadion gegen VfB Stuttgart II ein Dreier eingefahren... Die Länderspielpause ist vorüber, der Ligaalltag ist zurück. Nach dem Sachsenpokalerfolg und dem Viertelfinaleinzug in der Vorwoche, geht es für den FC Erzgebirge Aue nun in der 3.Fußball-Liga wieder um Punkte. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) soll vor heimischer Kulisse im Erzgebirgsstadion gegen VfB Stuttgart II ein Dreier eingefahren...