Gelingt Jens Härtel (re.) und dessen neuem Co-Trainer Lars Fuchs der erste gemeinsame Sieg?
Gelingt Jens Härtel (re.) und dessen neuem Co-Trainer Lars Fuchs der erste gemeinsame Sieg? Bild: IMAGO/Eibner
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue vor wichtigem Heimspiel gegen den Tabellenletzten: „Der Druck ist nicht größer“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Der FCE trifft im letzten Spiel des Jahres auf den 1. FC Schweinfurt. Vor heimischer Kulisse braucht es einen Sieg. Kann die Offensive im Vergleich zum Duisburg-Spiel eine Schippe drauflegen?

Vor exakt einer Woche bezog Präsident Thomas Schlesinger vor laufender Kamera Stellung zu dem Personalknall beim FC Erzgebirge Aue. Die Clubführung hatte sich zwei Tage zuvor von Sportdirektor Matthias Heidrich und Co-Trainer Jörg Emmerich getrennt und mit der Installierung eines neuen Co-Trainers zugleich die Position des Chefcoaches Jens...
Mehr Artikel