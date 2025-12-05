Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Cheftrainer Jens Härtel muss am Sonntag auf Julian Guttau und Marcel Bär verzichten. Fehlt auch Kapitän Martin Männel?
Cheftrainer Jens Härtel muss am Sonntag auf Julian Guttau und Marcel Bär verzichten. Fehlt auch Kapitän Martin Männel?
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue vor wichtigem Heimspiel – Personalsorgen und ein klarer Auftrag
Redakteur
Von Paul Steinbach
Weder Ultimatum noch Freibrief beinhaltete das jüngste Statement derVereinsführung. Wie geht es weiter? Die Antwort darauf liefern die Spieler gegen den FC Ingolstadt auf dem Rasen.

Die sportliche Situation ist beim FC Erzgebirge Aue schon seit Wochen und Monaten angesichts der Tabellenkonstellation spürbar angespannt. Im Umfeld wächst die Unruhe und die Kritik, der Verein selbst reagiert mit Ruhe. Trainer Jens Härtel genießt weiterhin die Rückendeckung des Vorstands – und angesichts der Auftritte in der laufenden...
