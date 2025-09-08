Erzgebirge Aue: Wann spielen die Langzeitverletzten Özkan, Tashchy und Bär wieder?

FC Erzgebirge Aue
Seit Monaten fehlen dem Fußball-Drittligisten ganz wichtige Spieler. Im Herbst sollen sie zurück zur Mannschaft stoßen. Zwei Akteure machen große Fortschritte, es gibt jedoch auch einen Rückschlag.
Das war ein tolles Zeichen für die Fans des FC Erzgebirge Aue. Torjäger Marcel Bär war beim Sachsenpokalmatch in Taucha unter den 1000 Zuschauern und verfolgte den Auftritt seiner Mannschaftskollegen. Und nicht nur er: Auch Boris Tashchy ließ sich die Begegnung nicht entgehen, beobachtete das Spielgeschehen sogar aus erster Reihe, nämlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.