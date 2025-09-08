Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Özkan, Tashchy und Bär (v.l.n.r.): Wie geht es den langzeitverletzten Veilchen?
Özkan, Tashchy und Bär (v.l.n.r.): Wie geht es den langzeitverletzten Veilchen? Bild: Picture Point/Freie Presse
Özkan, Tashchy und Bär (v.l.n.r.): Wie geht es den langzeitverletzten Veilchen?
Özkan, Tashchy und Bär (v.l.n.r.): Wie geht es den langzeitverletzten Veilchen? Bild: Picture Point/Freie Presse
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Wann spielen die Langzeitverletzten Özkan, Tashchy und Bär wieder?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Monaten fehlen dem Fußball-Drittligisten ganz wichtige Spieler. Im Herbst sollen sie zurück zur Mannschaft stoßen. Zwei Akteure machen große Fortschritte, es gibt jedoch auch einen Rückschlag.

Das war ein tolles Zeichen für die Fans des FC Erzgebirge Aue. Torjäger Marcel Bär war beim Sachsenpokalmatch in Taucha unter den 1000 Zuschauern und verfolgte den Auftritt seiner Mannschaftskollegen. Und nicht nur er: Auch Boris Tashchy ließ sich die Begegnung nicht entgehen, beobachtete das Spielgeschehen sogar aus erster Reihe, nämlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:05 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue: Ist das Härtels neue Sieg-Taktik?
Aue-Trainer Jens Härtel könnte eine Systemumstellung vornehmen.
Die Veilchen sind am kommenden Wochenende wieder in der 3. Liga gefordert. Dann offenbar nicht nur mit getanktem Selbstvertrauen, sondern auch einer neuen Ausrichtung.
Paul Steinbach
05.09.2025
2 min.
FC Erzgebirge Aue trifft im Pokal auf Taucha – und die Ultras auf die Tifosi des AC Mailand?
Die Fans des FCE boykottieren das Sachsenpokalspiel in Taucha.
Im Sachsenpokal gastieren die Veilchen in Taucha. Aufgrund der Ticketpreise boykottiert die aktive Fanszene das Pokalmatch und lädt zu einem „Internationalen Freundschaftsspiel“ unter dem Motto „Von Fans – für Fans“ ein.
Paul Steinbach
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
Mehr Artikel