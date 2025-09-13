Erzgebirge Aue: „Wenn wir da nicht zulegen, wird es eine ganz schwere Saison“ – Stimmen zur Heimpleite

Die Veilchen haben trotz bester Möglichkeiten eine 0:3-Niederlage kassiert. „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge: „Wir haben leider das Tor nicht gemacht. Wir haben hier und da falsche Entscheidungen getroffen, manchmal ein bisschen zu lang gewartet und zu spät gespielt, manchmal nicht sauber abgeschlossen. Und dann liegen wir mit einer Aktion hinten, die nicht einmal eine richtige Chance war. (...) In der...