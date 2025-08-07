Erzgebirge Aue will „fehlende Punkte“ in Ulm zurückholen

Die Auer Drittliga-Fußballer müssen am Sonnabend beim SSV Ulm Farbe bekennen. Der Zweitligaabsteiger hat nicht nur sein erstes Spiel verloren, sondern auch seinen Kapitän nach einer schweren Verletzung.

Bevor Jens Härtel über die eigene Mannschaft sprach, schickte er erst einmal Genesungswünsche nach Ulm zum kommenden Gegner der Veilchen. „Wir wünschen Jo Reichert alles Gute, dass er schnell wieder auf den Platz kommt", sagte der Trainer des FC Erzgebirge Aue. Hintergrund der Geschichte: Joachim Reichert, der Kapitän und Abwehrchef des...