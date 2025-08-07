Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue will „fehlende Punkte“ in Ulm zurückholen
Von Thomas Treptow
Die Auer Drittliga-Fußballer müssen am Sonnabend beim SSV Ulm Farbe bekennen. Der Zweitligaabsteiger hat nicht nur sein erstes Spiel verloren, sondern auch seinen Kapitän nach einer schweren Verletzung.

Bevor Jens Härtel über die eigene Mannschaft sprach, schickte er erst einmal Genesungswünsche nach Ulm zum kommenden Gegner der Veilchen. „Wir wünschen Jo Reichert alles Gute, dass er schnell wieder auf den Platz kommt“, sagte der Trainer des FC Erzgebirge Aue. Hintergrund der Geschichte: Joachim Reichert, der Kapitän und Abwehrchef des...
09.08.2025
4 min.
Erzgebirge Aue lässt in Ulm zu viele Chancen liegen und verliert
Max Uhlig stand von Beginn an im Auer Tor, musste nach 24 Minuten jedoch verletzt raus.
Der FCE unterliegt in der Dritten Fußball-Liga 0:1 (0:1) beim SSV Ulm. Nach einer klaren Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause mangelt es an Effizienz vor dem gegnerischen Kasten. Im Auer Tor stehen anstatt von Martin Männel zwei Youngster.
Thomas Treptow
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
25.07.2025
2 min.
FC Erzgebirge Aue in der Drittliga-Saison 2025/26: Kader, Zugänge, Abgänge und Ansetzungen
Mannschafsfoto Erzgebirge Aue, Saison 2025/2026, hintere Reihe v. l.: Cheftrainer Jens Härtel, Jonah Fabisch, Luan Simnica, Anthony Barylla, Marvin Stefaniak, Eric Uhlmann, Pascal Fallmann, Can Özkan, Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich; 2. Reihe von oben, v. l.: Co-Trainer Jörg Emmerich, Co-Trainer Adam Susac, Jannic Ehlers, Julian Günther-Schmidt, Marcel Bär, Erik Majetschak, Maxim Burghardt, Lukas Schimkus, Torwarttrainer George Berneanou (Vertrag aufgelöst), Athletiktrainer Nils Brendel; 3. Reihe v. l.: Mannschaftsarzt Peter Junghänel, Teammanager Thomas Romeyke, Paul Seidel, Ryan Malone, Tristan Zobel, Boris Tashchy, Finn Hetzsch, Physiotherapeut Christian Puschmann, Physiotherapeutin Lisa Wiedner; Untere Reihe v. l.: William Kallenbach, Maximilian Schmid, Mika Clausen, Louis Lord, Martin Männel, Max Uhlig, Theo Kretschmer, Julian Guttau, Erik Weinhauer, Moritz Seiffert.
Mit diesem Team geht der FC Erzgebirge Aue unter Trainer Jens Härtel in die Saison 2025/2026 in der 3. Liga. Alle Infos im Überblick.
Thomas Kaufmann
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel