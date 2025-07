„Es freut uns ungemein“: Erzgebirge Aue mit Transfercoup – Offensivspieler kommt aus München

Die Veilchen sind noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben einen torgefährlichen, offensiv flexibel einsetzbaren Spieler verpflichtet. Er hilft insbesondere aufgrund der Verletztenliste.

In den vergangenen Wochen kursierte immer wieder der Name Julian Guttau im Lößnitztal - und nun ist es amtlich: Der 25 Jahre alte Offensivspieler geht künftig für den FC Erzgebirge Aue auf Torejagd. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montagvormittag mit einem Video auf der Social-Media-Plattform „Instagram“ mit.