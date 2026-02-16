MENÜ
FC Erzgebirge Aue
Ex-Erzgebirge-Aue-Trainer Weber schwer an Krebs erkrankt – Männel mit emotionalen Worten
Redakteur
Von Paul Steinbach
Bei der Ostfußball-Ikone Heiko Weber wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Weggefährten haben eine Spendenkampagne für eine Schmerztherapie ins Leben gerufen. Martin Männel ist geschockt.

Heiko Weber ist schwer an Krebs erkrankt. Bei der Trainer-Ikone wurde im Dezember vergangenen Jahres ein Pankreaskarzinom diagnostiziert. Dabei handelt es sich um Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine der tödlichsten Krebsarten. Die durchschnittliche Überlebenszeit ist gering.
