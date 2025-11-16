Ex-Trainer beim FC Erzgebirge Aue: Neuer Verein für Pavel Dotchev

Seit seiner Beurlaubung am 1. Dezember 2024 war es still geworden um Ex-Aue-Trainer Pavel Dotchev. Bei welchem Drittliga-Club der 60-Jährige künftig an der Seitenlinie steht.

Mit mehr als 600 Spielen als Trainer, davon 366 in der 3. Liga, gilt Pavel Dotchev als einer der erfahrensten Trainer in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Insgesamt 110-mal - in drei Amtszeiten - stand Dotchev beim FC Erzgebirge Aue an der Linie, coachte 120-mal den SV Paderborn. Weitere Stationen des heute 60-jährigen Bulgaren waren...