Fans des FC Erzgebirge Aue mit Zwischenfazit zur bisherigen Saison: „Härtel ist nicht das Problem“

Die „Freie Presse“ hat sich nach dem spektakulären Heimsieg am vergangenen Wochenende mit Aue-Fans unterhalten. Zufrieden sind sie mit den jüngsten Auftritten. Und geschlossen sind sie einer Meinung.

Das Erzgebirgsstadion verwandelte sich in ein Tollhaus. Der Ausgleichstreffer des FC Erzgebirge unmittelbar vor Ablauf der regulären Spielzeit sowie das Last-Minute-Tor zum spektakulären 4:3-Heimsieg gegen den SSV Jahn Regensburg versetzte die Veilchenfans in Ekstase. Und das aus gutem Grund: Mit dem Heimdreier haben die Auer erstmals seit...