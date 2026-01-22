MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der zweiten Pokalrunde waren Marvin Stefaniak (rechts) und der FC Erzgebirge Aue bei der SG Taucha ihrer Favoritenrolle mit einem 5:0-Sieg gerecht geworden. Wird es in Lichtenstein enger?
In der zweiten Pokalrunde waren Marvin Stefaniak (rechts) und der FC Erzgebirge Aue bei der SG Taucha ihrer Favoritenrolle mit einem 5:0-Sieg gerecht geworden. Wird es in Lichtenstein enger? Bild: Picture Point
In der zweiten Pokalrunde waren Marvin Stefaniak (rechts) und der FC Erzgebirge Aue bei der SG Taucha ihrer Favoritenrolle mit einem 5:0-Sieg gerecht geworden. Wird es in Lichtenstein enger?
In der zweiten Pokalrunde waren Marvin Stefaniak (rechts) und der FC Erzgebirge Aue bei der SG Taucha ihrer Favoritenrolle mit einem 5:0-Sieg gerecht geworden. Wird es in Lichtenstein enger? Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue als großes Los im Pokal: So weit sind die Vorbereitungen bei Fortschritt Lichtenstein
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch wenn noch zwei Monate Zeit sind: Beim Landesklasse-Verein laufen die Planungen für das Spiel des Jahres auf Hochtouren. Wann und wo gespielt wird, steht fest. Andere Fragen sind noch offen.

Das Viertelfinalspiel im Sachsenpokal gegen die Drittliga-Profis des FC Erzgebirge Aue wird für die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein nicht nur sportlich eine echte Herausforderung, sondern vor allem auch organisatorisch. „Für einen Verein, der so ein Event in diesem Umfang zum ersten Mal stemmt, ist es eine echte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Fortschritt Lichtenstein: In der Liga geht der Blick nach oben – im Pokal zum FC Erzgebirge Aue
Trainer Julius Michel (Zweiter von links) kann seine Spieler nach der Hinrunde gut gelaunt abklatschen.
Die Fußballer sind mit ihrer Hinrunde in der Landesklasse West durchaus zufrieden. Was in der Wintervorbereitung angegangen werden soll und welche Testspiele geplant sind.
Markus Pfeifer
13:50 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau II: Mit Kampfgeist und Charakter ins Sachsenpokal-Halbfinale
Mit den Fans im Rücken: Der BSV Sachsen Zwickau II hat das Sachsenpokal-Viertelfinale beim VfL Meißen II mit 28:25 gewonnen.
Als erste Mannschaft steht der BSV Sachsen Zwickau II unter den besten vier Teams des Handball-Sachsenpokals der Frauen. Nach starker erster Hälfte brauchte es aber einen Kraftakt in der Schlussphase.
Philip Meyer
13:47 Uhr
2 min.
Scorpions und Zarrella bei "Sing meinen Song"? Vox schweigt
Der Sender Vox hält sich über die Teilnehmerliste bei "Sing meinen Song" bedeckt. (Archivbild)
Wer tauscht diesmal in Kapstadt die größten Hits? Die nächste Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" steht bevor. Ein Medienbericht bringt bereits drei prominente Namen ins Spiel.
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16.02.2026
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
02.02.2026
1 min.
FSV Zwickau: Termin für Sachsenpokalspiel beim VfB Auerbach steht fest
Nach dem 2:1-Sieg im Achtelfinalspiel beim VfB Empor Glauchau wollen die Zwickauer FSV-Profis auch in der nächsten Runde jubeln.
Der Fußball-Regionalligist ist am 29. März im Vogtland zu Gast. Bestätigt wurde zudem der Termin für die Partie SSV Lichtenstein gegen Erzgebirge Aue.
Monty Gräßler
Mehr Artikel