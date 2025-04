FC Erzgebirge Aue: DFB gibt Spieltermine bis Ostern bekannt

Am Mittwoch hat der Deutsche Fußball-Bund die Termine für die Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga veröffentlicht. Für die Veilchen beginnt der Monat April mit einer englischen Woche.

Aue-Bad Schlema.

Vier Spiele haben die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue zwischen dem 5. und dem 20. April vor sich. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund die Ansetzungen für die Spieltage 31 bis 34 veröffentlicht.

So steigt das Heimspiel gegen die zweite Vertretung des VfB Stuttgart am 5. April ab 14 Uhr im heimischen Erzgebirgsstadion. Bereits am Dienstag, dem 8. April, ist die Elf von Trainer Jens Härtel im Ludwigsparkstadion des 1. FC Saarbrücken gefordert. Am folgenden Samstag (12. April) geht es zu Rot-Weiß Essen ins dortige Stadion an der Hafenstraße. Anpfiff ist 14 Uhr.

Ein Sonntagabendspiel hält schließlich der Ostersonntag parat. Gegner am 34. Spieltag ist die U 23 von Borussia Dortmund. Der Anstoß erfolgt 19.30 Uhr. (tka)