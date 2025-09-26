FC Erzgebirge Aue: Erneute OP – Saisonaus für Pechvogel Özkan

Mittelfeldspieler Can Özkan zog sich vor mehr als einem Jahr einen Kreuzband- und Meniskusriss im Training zu. Seit Monaten arbeitete er an einer Rückkehr auf den Fußballplatz. Nun erlitt er einen Rückschlag.

Im Sommer 2024 war Mittelfeldspieler Can Özkan von Arminia Bielefeld ins Lößnitztal gewechselt, um beim FC Erzgebirge Aue den damals abgewanderten Marco Schikora in der Schaltzentrale vor der Abwehr zu ersetzen. Diese Rolle allerdings konnte Özkan nie ausfüllen, denn unmittelbar nach dem Saisonstart verletzte sich der Fußballer damals im...