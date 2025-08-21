FC Erzgebirge Aue fällt Entscheidung zu Probespieler Toma Palic

Für eine Woche lang hatte der Kroate bei den Veilchen mittrainert. Nun ist klar, wie es weiter geht.

Der FC Erzgebirge Aue hat Probespieler Toma Palic nicht verpflichtet. Der 23-Jährige, der eine Woche lang bei den Veilchen mittrainierte und beim 0:2 bei Chemie Leipzig zum Einsatz kam, konnte nicht vollends überzeugen. Damit geht die Suche nach einem weiteren Linksverteidiger weiter. (tt)