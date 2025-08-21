Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Veilchen-Trikot nur für eine Partie: Erzgebirge Aue hat sich gegen Probespieler Toma Palic entschieden.
Veilchen-Trikot nur für eine Partie: Erzgebirge Aue hat sich gegen Probespieler Toma Palic entschieden.
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue fällt Entscheidung zu Probespieler Toma Palic
Von Thomas Treptow
Für eine Woche lang hatte der Kroate bei den Veilchen mittrainert. Nun ist klar, wie es weiter geht.

Der FC Erzgebirge Aue hat Probespieler Toma Palic nicht verpflichtet. Der 23-Jährige, der eine Woche lang bei den Veilchen mittrainierte und beim 0:2 bei Chemie Leipzig zum Einsatz kam, konnte nicht vollends überzeugen. Damit geht die Suche nach einem weiteren Linksverteidiger weiter. (tt)
Mehr Artikel