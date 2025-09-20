FC Erzgebirge Aue: Härtel vor dem Aus? Wie geht‘s mit dem Trainer weiter?

Sieben Spiele, fünf Niederlagen, nur vier Punkte: Die Veilchen stecken in der Krise – und das trotz sehr guter Leistungen.

Ein erneut bitterer Tag für den FC Erzgebirge. Aue ist spielerisch überlegen, kann allerdings erneut kein Kapital daraus schlagen und geht beim VfL Osnabrück einmal mehr als Verlierer vom Platz. Auf dem Feld haben die Veilchen dennoch erneut Argumente gesammelt und ein Zeichen gesetzt, dass das Gespann aus Mannschaft und Trainerteam...