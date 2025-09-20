FC Erzgebirge Aue: „Hassliebe“ Fußball und Lob vom Gegner - Stimmen zur Niederlage

Die Veilchen stehen erneut mit leeren Händen da – erneut nach einem guten Auftritt. Entsprechend leer fühlen sich die Auer. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „Seit meinem fünften Lebensjahr spiele ich Fußball. Ich liebe Fußball, aber an solchen Tagen hasse ich Fußball. Es ist für uns ein extrem bitterer Nachmittag gewesen, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir viel Kontrolle und gute Möglichkeiten,... Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „Seit meinem fünften Lebensjahr spiele ich Fußball. Ich liebe Fußball, aber an solchen Tagen hasse ich Fußball. Es ist für uns ein extrem bitterer Nachmittag gewesen, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir viel Kontrolle und gute Möglichkeiten,...