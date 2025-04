Jetzt kostenfrei lesen bis 09. April 19:55!

FC Erzgebirge Aue: Heidrich will jetzt Nägel mit Köpfen machen

Solange nicht wirklich sicher ist, in welcher Liga der FC Erzgebirge kommende Saison spielt, herrscht in Vertragsdingen Schwebezustand. Das soll sich schnellstmöglich ändern, bestenfalls schon nach der Partie am Dienstagabend in Saarbrücken.

Aue.

"Jetzt brauchen wir noch drei, vier Punkte, dann sind wir durch. Ich will mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn es gegen Stuttgart nicht geklappt hätte", sagt Matthias Heidrich nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Schwaben. Es hat geklappt, und auch für den Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge entspannt sich die Lage. "Das war ein guter Start in die englische Woche", ergänzt der 47-Jährige, "wir haben jetzt bei den Partien in Saarbrücken und Essen die große Chance, den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Das ist auch für meine Arbeit ganz wichtig. Ich brauche die Sicherheit, dass wir in der kommenden Saison weiter in der Dritten Liga spielen - ich brauche sie für mich selbst und für die Gespräche mit Spielern, die eventuell zu uns kommen. Es ist vieles vorbesprochen, aber eben alles auf ein Szenario Dritte Liga ausgerichtet. Deswegen müssen wir hier und da noch abwarten."

In gleicher Weise gilt das aber auch für die Profis, die ihre Vertragssachen bereits geklärt haben. "Marvin Stefaniak hat ja nicht für die Regionalliga unterschrieben", betont Heidrich. Die Entscheidung, dem mittlerweile 30-jährigen Dribbelkünstler einen neuen Dreijahreskontrakt bis Sommer 2028 zu geben, verteidigt der FCE-Manager: "Das ist kein Rentenvertrag. Es geht einfach um die sportliche Qualität, die Marvin in den letzten Jahren hier nachgewiesen hat. Wenn man auf Vorlagen, Tore, Spielzeit schaut - ist er derjenige, der hier insgesamt am stabilsten abgeliefert hat. Wir trauen ihm zu, dass er auch in zwei Jahren noch eine tragende Rolle in unserer Mannschaft spielt - deswegen drei Jahre Vertrag. Das ist ja auch ein Signal, nach außen und nach innen."

Andere wissen so ein bisschen besser, woran sie in Aue sind, und entscheiden sich womöglich ebenfalls fürs Bleiben - Mirnes Pepic und Niko Vukancic zum Beispiel sind zwei Kicker, deren Verträge am Saisonende auslaufen, bei beiden steht eine Klärung ihrer Zukunft an. "Da liegt der Ball im Feld der Jungs", sagt Heidrich, "wir warten, wie sie sich entscheiden. Aber wir werden nicht ewig warten. So eine Hängepartie wie im vergangenen Jahr bei Marco Schikora oder Tim Danhof wird es diesmal nicht. Wir wollen nicht Mitte Mai noch rumeiern. Das müssen wir vorher klären."

Längst passiert ist das bei Martin Männel. "Er hat gegen Stuttgart einmal mehr deutlich gezeigt, dass es absolut richtig war, mit ihm ein weiteres Jahr zu verlängern", betont Heidrich, "er hatte wieder viele starke Aktionen. Den einen Aussetzer will ich dabei nicht vergessen, da ist mir fast das Herz stehengeblieben." Gut, dass Männels Fauxpas in der 18. Minute keine schlimmen Folgen hatte - für ihn und für den Chef.