FC Erzgebirge Aue: Kapitän Martin Männel mahnt: „Dürfen nicht den Anschluss verlieren“

Die Veilchen stehen trotz guter Leistungen im Tabellenkeller. Der FCE will unbedingt die Wende, der Kapitän erklärt, wie sie gelingen kann.

Den Saisonstart haben sich beim FC Erzgebirge Aue alle Verantwortlichen – sowohl Trainerteam, Mannschaft, Sportliche Leitung und Vorstand – ganz anders vorgestellt. Nach sieben Spieltagen mit lediglich vier Punkten im Tabellenkeller festzusitzen, hätte niemand im Umfeld für möglich gehalten. Zu positiv und vielversprechend war die...