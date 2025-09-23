Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Martin Männel, Torhüter des FC Erzgebirge Aue.
Martin Männel, Torhüter des FC Erzgebirge Aue. Bild: G. Krieg/Picture Point
Martin Männel, Torhüter des FC Erzgebirge Aue.
Martin Männel, Torhüter des FC Erzgebirge Aue. Bild: G. Krieg/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Kapitän Martin Männel mahnt: „Dürfen nicht den Anschluss verlieren“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veilchen stehen trotz guter Leistungen im Tabellenkeller. Der FCE will unbedingt die Wende, der Kapitän erklärt, wie sie gelingen kann.

Den Saisonstart haben sich beim FC Erzgebirge Aue alle Verantwortlichen – sowohl Trainerteam, Mannschaft, Sportliche Leitung und Vorstand – ganz anders vorgestellt. Nach sieben Spieltagen mit lediglich vier Punkten im Tabellenkeller festzusitzen, hätte niemand im Umfeld für möglich gehalten. Zu positiv und vielversprechend war die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
14.09.2025
5 min.
Erneute Niederlage für Erzgebirge Aue: Warum Sportchef Heidrich keine Trainerdiskussion aufkommen lässt
Martin Männel streckt sich vergeblich nach den Kopfball von Leonhard Münst zum 0:1. Aues Keeper musste anschließend noch zwei weitere Male hinter sich greifen.
Die Veilchen haben die nächste Niederlage kassiert. Der Sportgeschäftsführer und der Mannschaftskapitän analysieren die Ursachen.
Paul Steinbach
20.09.2025
5 min.
FC Erzgebirge Aue: „Hassliebe“ Fußball und Lob vom Gegner - Stimmen zur Niederlage
Torwart Martin Männel am Samstag nach dem Spiel gegen den VfL Osnabrück: „Es ist extrem bitter.“
Die Veilchen stehen erneut mit leeren Händen da – erneut nach einem guten Auftritt. Entsprechend leer fühlen sich die Auer. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel