Nicht zufrieden nach der Niederlage beim Test in Leutzsch: FCE-Trainer Jens Härtel.
Nicht zufrieden nach der Niederlage beim Test in Leutzsch: FCE-Trainer Jens Härtel. Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Klare Worte von Jens Härtel nach der Test-Niederlage bei Chemie Leipzig
Redakteur
Von Thomas Prenzel
0:00 Anhören

Das hat dem Veilchen-Trainer gar nicht gefallen: Sein Team wollte gegen den Regionalligisten Selbstvertrauen tanken, blieb aber im dritten Spiel in Folge ohne Tor.

Der Unmut war Jens Härtel deutlich anzumerken: „Wir wollten uns Selbstvertrauen holen, unbedingt Tore machen, aber anscheinend haben wir den Charakter eines solchen Spiels unterschätzt“, sagte der Trainer des FC Erzgebirge Aue unmittelbar nach der 0:2-Niederlage am Freitagabend im Test bei Chemie Leipzig. Statt Selbstvertrauen zu gewinnen,...
