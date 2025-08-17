FC Erzgebirge Aue: Klare Worte von Jens Härtel nach der Test-Niederlage bei Chemie Leipzig

Das hat dem Veilchen-Trainer gar nicht gefallen: Sein Team wollte gegen den Regionalligisten Selbstvertrauen tanken, blieb aber im dritten Spiel in Folge ohne Tor.

Der Unmut war Jens Härtel deutlich anzumerken: „Wir wollten uns Selbstvertrauen holen, unbedingt Tore machen, aber anscheinend haben wir den Charakter eines solchen Spiels unterschätzt", sagte der Trainer des FC Erzgebirge Aue unmittelbar nach der 0:2-Niederlage am Freitagabend im Test bei Chemie Leipzig. Statt Selbstvertrauen zu gewinnen,...